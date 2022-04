Monôme // Concerts & Performance Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 1 mai 2022, Bordeaux.

**Monôme** ———- Expression algébrique à un seul terme. // **Au sous-sol, plongée dans l’installation/concerts de l’Azurium :** _LINE-UP_ _12h30 – 14h30 : Amohs X Davs // Live_ _14h30 – 16h30 : Oph // DJ Set_ _16h30 – 18h30 : Soum-Soum // DJ Set Hybrid_ _18h30 – 20h : Amentia // Live_ **AMENTIA** Pour Amentia, la musique est un déferlement d’émotions. Forts de leur formation classique et de plusieurs années de pratique du jazz à Strasbourg, respectivement en tant que pianiste et percussionniste, Raphaël et Etienne font le saut dans l’électronique pour former Amentia, un duo qui révèle une passion pour les mélodies envoûtantes et les synthés old school. Un désir résolu de beauté qui s’enracine dans leur large goût musical, allant du jazz et du blues à la musique classique et au rock psychédélique. Pour écouter : [https://soundcloud.com/amentia](https://soundcloud.com/amentia) IG : @amentia.music **SOUM-SOUM** De la chaleur des percussions à l’acidité de riffs techno, Soum-Soum c’est la rencontre terriblement dansante de Bobbi Watson et Mathilde Guimard. Mêlant DJ set et percussions live, ce duo hybride vous invite à partager sa transe contagieuse. IG : soum_soum.music **OPH** Pour écouter : [https://soundcloud.com/r-oph](https://soundcloud.com/r-oph) **AMOHS X DAVS** Amohs c’est une escapade improvisée sur synthétiseur modulaire. Un projet musical live qui oscille joyeusement entre ambient, dub, acid et house techno. Davs, lui, viendra avec son bouteillium pour l’occasion. Pour écouter : [https://www.youtube.com/watch?v=cKdvhoOrH_I&t=897s&ab_channel=%CE%9BMOHS](https://www.youtube.com/watch?v=cKdvhoOrH_I&t=897s&ab_channel=%CE%9BMOHS) IG : @_amohs // **A l’étage, immersion dans le microcosme du Terrarium :** Compagnie Appellation d’Origine Incontrôlée // Installation activée tout au long de l’après-midi _« Performance pour trois humain-e-s et une matière noire, Terrarium est un milieu où se perd peu à peu toute distinction entre l’habitant et l’habité._ _Le monochrome noir devient ainsi lieu de métamorphoses incessante des formes._ _Cet écosystème rhizomatique est animé par une composition sonore à la frontière entre organique et mécanique, performée en live. »_ IG : @compagnieaoi // **INFOS PRATIQUES :** Chez BAG, côté galerie 44 rue Saint-François 33000 Bordeaux Ouverture des portes : 12h Entrée prix libre (cash uniquement) + adhésion à l’association Azurium (5 euros). Buvette sur place (cash et cb) Venez tôt, jauge limitée… :) // **LE COLLECTIF** L’Azurium est un laboratoire imaginatif. Une pépinière artistique qui foisonne et fourmille. Un espace éphémère festif ouvert à toustes. Il rassemble en son sein des musiciens – live modulaire, dj sets, musique acoustique – des architectes/scénographes, des graphistes, un développeur en jeu vidéo, des plasticiens, un philosophe, une metteur en scène, une tatoueuse et des photographes. L’Azurium a vocation à produire des évènements singuliers et interdisciplinaires pour proposer à son public de plonger dans des espaces-temps atypiques le temps d’une après-midi, d’une soirée ou d’un weekend… Construites autour de scénographies mêlant architecture réelle et digitale, ces œuvres s’articulent autour d’une recherche artistique plurielle – dj sets, live, spectacle vivant, mapping, installations plastiques… – pour offrir des expériences esthétiques et musicales originales. @l_azurium

Entrée prix libre (cash uniquement) + adhésion à l’association Azurium (5 euros) // jauge limitée

Occupation éphémère festive et monochrome chez BAG, côté galerie

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



2022-05-01T12:00:00 2022-05-01T20:00:00