2023-01-07 – 2023-01-08 Avez-vous déjà vue un rassemblement de monoskieurs ? Curieux, venez voir en quoi consiste cette pratique originale ! Un week-end de monoskieurs passionnés pour un week-end sportif et convivial : test de matériel, derby, démonstration ! Plus d’information : https://monoski-france.com/rassemblements/

Gratuit. service-clients@luz-ardiden.com https://monoski-france.com/rassemblements/ dernière mise à jour : 2022-11-16 par

