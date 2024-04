Monologue d’un chien bien coiffé Rânes, samedi 20 avril 2024.

Un spectacle poétique qui ne manque pas de chien !

Notre histoire se déroule dans un salon de coiffure canin. Le temps d’un coiffage soigné, Monsieur Mon chien , notre héros, se fait refaire une beauté et nous ouvre son cœur. De bigoudis en mise en plis, il se confie aux deux coiffeuses avec tendresse et humour sur les bonheurs et les tracas de

sa vie de vieux chien.

Atelier « coiffe toutou » en lien avec le spectacle, voir page 8.

Spectacle de marionnettes

Un spectacle d’Adam Baladincz, avec Sandrine Nobileau et Ixchel Cuadros / Compagnie Toutito Teatro.

La compagnie est conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et le Département de la Manche.

De 3 à 6 ans

Durée 30 minutes

Samedi 20 avril à 9h30 et 16h30

Quai des Arts Quai A

Tarif unique 4€, réservation conseillée

Début : 2024-04-20 09:30:00

fin : 2024-04-20

1 rue de la Feuille

Rânes 61200 Orne Normandie billetterie@quaidesarts.fr

