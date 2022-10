Monologue d’un chien bien coiffé, par la Cie Toutito Teatro, 10 décembre 2022, .

Monologue d’un chien bien coiffé, par la Cie Toutito Teatro



2022-12-10 – 2022-12-10

Dans le cadre du festival Théâtre à Tout Age, organisé par Très Tôt Théâtre

Spectacle gestuel et visuel tout public à partir de 3 ans.

Dans la généalogie de la famille, il est un membre incontournable… c’est un peu le « parent pauvre » et en même temps il est très choyé par tous… Il est dedans et dehors en même temps… Il mange avec nous mais pas à table ! Il partage le quotidien de la famille… Il voit tout mais il ne dit rien…Bref on le nomme souvent le meilleur ami de l’homme : Le chien !

Dans un salon de toiletteur canin, «chien chien » notre héros se fait refaire une beauté et nous ouvre son coeur pour dépeindre un portrait de « sa famille d’humains » avec ses joies, ses péripéties et ses secrets.

Tarif unique 5€ – gratuit -12 ans / Réservation obligatoire (jauge limitée), billetterie sur place. Séances scolaires lundi 12 décembre à 10h et 14h

