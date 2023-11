Monologue Amicalement La Haine Catégorie d’Évènement: ile de france Monologue Amicalement La Haine, 7 novembre 2023, . Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 21h00

Le mardi 07 novembre 2023

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant Réservez votre place ! Amicalement la Haine est le récit d’un quadragénaire homosexuel, victime de deux agressions haineuses dans la même nuit, une nuit de désastre à Copenhague. Des actes d’une violence gratuite et incompréhensible : coups de poing, coups de pieds et coups de paroles. Amicalement La Haine : Monologue avec Thomas Landbo, le 07.11.23 et le 16.11.23 – 20h au Bicolore, Maison du Danemark : Chez l’agresseur la haine de soi devient la haine de l’autre. Il ne connait pour s’exprimer que la violence, pour provoquer chez sa victime honte et culpabilité. Des hommes qui haïssent les hommes qui aiment des hommes parce que c’est plus facile comme ça… La haine qui vise l’amour, l’autre, le différent, l’inconnu. Un monologue de Tomas Lagermand Lundme Avec Thomas Landbo Mise en scène de Christoffer Berdal Traduit du danois par Laurent Sauvage et Thomas Landbo … la lèvre, qui se fendait, les incisives qui lâchaient

le sang,

oui, le sang,

qui remplissait ma bouche,

quelque chose, que je devais avaler,

quelque chose en moi

qui n’aurait jamais dû sortir de moi

faite de fer, de metal, d’une couleur rouge, chaude et collante… Amicalement la Haine (Kærlig hilsen hadet) a été joué en danois au Théâtre d’Østerbro à Copenhague et en anglais pendant le World Pride Copenhagen 2021. Le Bicolore

2 ème étage de la Maison du Danemark

142 Avenue des Champs-Elysées

75008 Paris Le Bicolore, Maison du Danemark Contact : https://lebicolore.dk/evenements/amicalement-la-haine-monologue-de-thomas-landbo +33156591744 lebicolore@maisondudanemark.dk https://www.facebook.com/lebicoloredk https://www.facebook.com/lebicoloredk https://bit.ly/RESERVER-VOS-PLACES

