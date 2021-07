Monokini Abbeville, 8 août 2021-8 août 2021, Abbeville.

Évocation immédiate des années 60, du vichy, des choucroutes et des bananes sur la tête, des dancing, de Salut Les Copains et de la déferlante américaine sur la jeunesse française qui n’écoutait auparavant que la musique à Papa. Monokini reprend les standards et pépites des sixties et va vous faire danser le twist.

+33 3 22 19 20 35

dernière mise à jour : 2021-07-17 par SIM Picardie – OT DE LA BAIE DE SOMME