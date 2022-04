Monochromies – Amélie de Trogoff Clinique du Mouvement, 2 mai 2022, Nantes.

2022-05-02 Exposition du 22 mars au 25 mai 2022 :du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

Horaire : 08:30 19:30

Exposition. “Dans une société instantanée où règne la profusion d’images vite prises de type selfie, chacun est invité à se placer au centre du monde en oubliant de le regarder. Tout est inversé… on poste sur les réseaux sociaux des photos de merveilles architecturales, d’oeuvres d’art et d’une nature que l’on ne regarde plus. Ma démarche artistique est une démarche anti-selfie : j’essaie de me poser et de prendre le temps qu’il faudra pour comprendre le sujet dans son élément et sa culture.Je suis convaincue qu’un portrait n’est réussi qu’après avoir compris celui que l’on peint, sa culture, son caractère, sa place dans la société. Il en est de même pour les paysages urbains ou la nature.J’aime par ailleurs la fluidité et la rapidité de l’aquarelle.L’eau est le medium le plus difficile à apprivoiser. Les corrections sont impossibles ce qui rend la réussite unique quand elle est au rendez-vous. En n’utilisant qu’une seule couleur, je gagne paradoxalement en liberté. Les petites touches d’or viennent orienter notre regard.”Amélie de Trogoff, Aquarelliste Portraitiste

Clinique du Mouvement adresse1} Nantes 44100