Nantes Fabrique à Impros (La) Loire-Atlantique, Nantes Monochromie – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Monochromie – Semaine de l’Instable Fabrique à Impros (La), 26 novembre 2021, Nantes. 2021-11-26

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Réservation : lafabriqueaimpros.com En improvisation théâtrale, un titre, un thème, une suggestion sert à inspirer les comédiens, qui jouent habituellement leur spectacle une unique fois. Joué deux fois, ils ont l’occasion de l’exploiter autrement. Joué 5, 10, 15 fois, ils peuvent alors prouver à quel point les possibilités sont vastes. Le public sera invité à inscrire une ou deux suggestions sur une feuille, que les comédiens liront et choisiront jusqu’à ce qu’ils atteignent rapidement un consensus . La première saynète débutera à ce moment-là. Les autres s’enchaîneront et seront comptabilisées sur un tableau pour ainsi se rendre jusqu’à 15. Un spectacle qui pousse à bout une seule et unique thématique, en l’exploitant au maximum ! Proposé dans le cadre de la semaine de l’Instable, avec le Québécois Frédéric Barbusci, l’un des meilleurs improvisateurs internationaux Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes