Mono + A. A. Williams Metronum, 2 septembre 2022, Toulouse.

Mono + A. A. Williams

Metronum, le vendredi 2 septembre à 20:00

### Concert Difficile d’arrêter une date sur la formation de Mono. Le Tokyoïte Takaarita Goto commence à travailler sur le projet en janvier 2000 et fignole quelques compositions, en partie influencées par le guitariste Loren Connors. Sa quête de musiciens, commencée un an plus tôt, trouve un premier aboutissement en l’arrivée de son ami de toujours, Yoda, bientôt rejoint par la bassiste Tamaki et le batteur Yasunori Takada. Le groupe enregistre un premier ep intitulé Hey You sur le label Forty 4. Ce dernier est suivi par le premier album, Under The Pipal Tree, qui obtient de très bonnes critiques de la part de la presse spécialisée. En 2003, Mono termine l’enregistrement de son deuxième opus, One Step More And You Die. La tournée qui s’ensuit aux Etats-Unis et en Suède laisse, toutefois, dans l’esprit des membres un goût d’insatisfaction due notamment au comportement de certains spectateurs. Un peu déçu, Mono se reconcentre sur son projet de remixes de son dernier album. New York Soundtracks se veut une réponse directe aux attentats du 11 septembre 2001 le groupe japonais associant à sa conception plusieurs personnalités de la scène parmi lesquelles Loren Connors. Dans la foulée le groupe sort son troisième album, Walking Cloud And Deep Red Sky, Flag Fluttered And The Sun Shined à la suite duquel démarre une nouvelle tournée. Après une collaboration avec la formation japonaise World’s End Girlfriend sur Palmless Prayer / Mass Murder Refrain, Mono enregistre You Are There et se lance dans une grande escapade qui passe par l’Australie, les States, aux côtés de High On Fire, ainsi qu’en Europe. Pour l’année 2007, les Japonais sortent une collection de tous leurs eps, ainsi qu’un dvd documentaire intitulé The Sky Remains The Same As Ever. Suivront ensuite Hymn To The Immortal Wind, For My Parents, The Last Dawn et Rays Of Darkness. Après un split avec The Ocean en 2015, Mono revient en 2016 avec Requiem For Hell, puis en 2019 avec Nowhere Now Here. Pour les fans de Godspeed You! Black Emperor, God Is An Astronaut et Pelican. La guitariste chanteuse a récemment collaboré avec Mono et sort son premier album “Forever Blue” ce 3 juillet chez Bella Union. Elle a dernièrement publié sa réinterprétation du “Everyday Is Exactly the Same” de Nine Inch Nails, dans le cadre d’une sérié de reprises en mode “confiné” suggérées par ses fans. Pour les fans de Emma Ruth Rundle, Chelsea Wolfe et Messa. ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=15081403) ### ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 2 septembre 2022 de 20h à 23h * Ouverture des portes à 19h30

Tarif : 20€ (hors FDL) en prévente

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-09-02T20:00:00 2022-09-02T22:59:00