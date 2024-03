Monnin – Midon – Delor sur la scène du 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 20 à 25 euros

Tarif sur place : 23 à 28 euros

Zoom sur l’album Release « Live In Paris » — Jazz, standards !

« Live in Paris » est le résultat de trois soirs de concerts enregistrés en février 2023 au 38Riv Jazz Club, mais par-dessus tout, celui de ces années durant lesquelles les musiciens s’y sont réunis.

Durant ces années, leur niveau de confiance s’est vu renforcé collectivement, et les trois musiciens ont commencé à se sentir de moins en moins contraints par la forme dans laquelle ils se trouvaient. Leur relation rythmique et harmonique est devenue plus élastique, mais aussi plus solide.

En antithèse avec leurs précédents albums respectifs enregistrés en studio, le trio a poussé à explorer de nouveaux « terrains de jeu » et se sont projetés dans des horizons musicaux différents, voire contradictoires.

L’écoute et l’attention intenses et rapprochées leur ont permis de prendre le temps de laisser les idées se développer jusqu’à leur aboutissement, sans en connaitre à l’origine la nature.

Edouard Monnin : piano

Gabriel Midon : contrebasse

Thomas Delor : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com

