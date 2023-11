Rencontre-enseignants à la Monnaie de Paris /Thématique : ART et SPORT Monnaie de Paris Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Le site de la Monnaie de Paris associe un musée et une usine. Le parcours aborde différentes disciplines (art, sciences et techniques, histoire des peuples, du goût et de l’économie, archéologie et sociologie). Le musée propose une véritable rencontre avec nos artisans à travers des portraits, témoignages et interviews d’experts et des vues directes sur certains des ateliers de la manufacture.

L’année 2024 est placée sous le signe de l’olympisme, l’occasion de découvrir les différentes facettes de la Monnaie de Paris tour-à-tour temple de la monnaie, des médailles et des trophées, usine, palais royal et musée.

Le déroulement de la rencontre :

14h30-15h : Présentation des expositions à venir : « D’or, d’argent, de bronze : une histoire de la médaille olympique » et « Insert coin : flipper, arcade et petite monnaie« .

15h-16h30 : Visite guidée du musée en suivant un axe « Art et sport » avec le suivi des étapes de production d’une médaille olympique.

Monnaie de Paris 11, quai de conti 75006 Paris

