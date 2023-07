Chasse au trésor ! Monnaie de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Trouvez les gardiens du trésor et remplissez les missions qu’ils vous donneront pour toucher le Pactole !

Seul ou à plusieurs, enfants et/ou adultes, dans l’exposition, dans le musée, dans les cours extérieures, ouvrez l’œil, jouez, et marquez l’essai pour gagner !

Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris

Situé au cœur des bâtiments XVIIe et XVIIIe, le musée offre un regard sur les savoir-faire de la Monnaie de Paris et dévoile les secrets de fabrication de ses productions. De la transformation des métaux jusqu’aux produits achevés, les publics sont conduits au-devant des ateliers d’art et conviés à des démonstrations. Des multimédias et outils interactifs innovants les guident à la découverte des trésors des collections patrimoniales et les rendent acteurs d’une expérience enrichissante, ludique et multi-sensorielle.

Métro / RER C station Pont-Neuf, Saint-Michel, Odéon Bus 58, 70, 24, 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

