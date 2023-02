Rencontre pour les enseignants à la Monnaie de Paris ! Monnaie de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Rencontre pour les enseignants à la Monnaie de Paris ! Monnaie de Paris, 15 février 2023, Paris. Rencontre pour les enseignants à la Monnaie de Paris ! Mercredi 15 février, 14h30 Monnaie de Paris

Sur inscription, gratuit

La Monnaie de Paris organise une rencontre à destination des enseignants. Elle a lieu le mercredi 15 février 2023 (14h30-16h00). handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;hi;mi;vi;ii Monnaie de Paris 11, quai de conti 75006 Paris Quartier de la Monnaie Paris 75006 Île-de-France [{« link »: « mailto:mediation@monnaiedeparis.fr »}] La Monnaie de Paris organise prochainement une rencontre à destination des enseignants. Elle a lieu le mercredi 15 février 2023 (14h30-16h00). Au programme : découverte de l’offre éducative du musée, des projets d’éducation artistique et culturelle, de la programmation culturelle et visite guidée du musée de la Monnaie de Paris. Les professeurs peuvent dès aujourd’hui s’inscrire en envoyant un mail à l’adresse mail suivante : mediation@monnaiedeparis.fr (préciser nom prénom, discipline, nom de l’établissement et ville).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T14:30:00+01:00

2023-02-15T16:00:00+01:00 @monnaiedeparis

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Monnaie de Paris Adresse 11, quai de conti 75006 Paris Quartier de la Monnaie Ville Paris lieuville Monnaie de Paris Paris

Monnaie de Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre pour les enseignants à la Monnaie de Paris ! Monnaie de Paris 2023-02-15 was last modified: by Rencontre pour les enseignants à la Monnaie de Paris ! Monnaie de Paris Monnaie de Paris 15 février 2023 Monnaie de Paris Paris Paris

Paris