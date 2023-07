Soirée estivale à Monmousseau Monmousseau Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Soirée estivale à Monmousseau Monmousseau Bègles, 3 août 2023, Bègles. Soirée estivale à Monmousseau Jeudi 3 août, 18h30 Monmousseau Gratuit – Pour tous Tous les jeudis de l’été, retrouvez les soirées festives et conviviales

autour d’un spectacle, d’un concert ou d’un cinéma de plein air et d’un

repas partagé, de 18h à 23h ! Au programme de ce jeudi 3 août à Monmousseau dés 18h30 :

Soirée Karaoké et repas partagé

Cinéma de plein air : diffusion du film « Le voyage de Chihiro » de Hayao Miyazaki, au coucher du soleil. Avec le Centre Social et Culturel l’Estey, les services de la vie sportive et la vie culturelle, le service de la petite enfance, les associations du territoire, l’Été Métropolitain, l’Association Terre-Sud Bel Air ainsi que les habitants Monmousseau 12, rue de Bray bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T18:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:00:00+02:00

2023-08-03T18:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:00:00+02:00 spectacle animation Centre Social et Culturel l’Estey Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Monmousseau Adresse 12, rue de Bray bègles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Monmousseau Bègles

Monmousseau Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/