Concert Médiéval MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Monléon-Magnoac Concert Médiéval MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac, 30 juillet 2023, Monléon-Magnoac. Monléon-Magnoac,Hautes-Pyrénées Dominique Metzlé baryton, harpes, flûtes et percussions..

2023-07-30 17:30:00 fin : 2023-07-30 . EUR.

MONLEON-MAGNOAC Notre Dame de Garaison

Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie



Dominique Metzlé baritone, harps, flutes and percussion. Dominique Metzlé barítono, arpas, flautas y percusión. Dominique Metzlé Bariton, Harfen, Flöten und Schlagzeug. Mise à jour le 2023-07-15 par CDT65|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Monléon-Magnoac Autres Lieu MONLEON-MAGNOAC Adresse MONLEON-MAGNOAC Notre Dame de Garaison Ville Monléon-Magnoac Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

Concert Médiéval MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac 2023-07-30 2023-07-30 was last modified: by Concert Médiéval MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac 30 juillet 2023