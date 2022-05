“Monkeys D Swing” – Festival Off – Souillac en Jazz

“Monkeys D Swing” – Festival Off – Souillac en Jazz, 9 juillet 2022, . “Monkeys D Swing” – Festival Off – Souillac en Jazz

2022-07-09 – 2022-07-09 Jonathan à la guitare soliste, Mathieu à la guitare rythmique et Robi à la flûte traversière vont vous faire partager leurs interprétations d’un répertoire éclectique et énergique. Prenant plaisir à bousculer les codes du swing, utilisant des effets qui tordent le son, des clins d’œil musicaux inscrits dans l’inconscient leurs permettent de sortir des sentiers battus. Une belle présence scénique et acoustique pour le plus grand bonheur de tous. Ce trio va vous faire taper du pied pour vous faire danser. dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville