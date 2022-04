“MONK EST GRAND”: Concert + Projection L’ Alhambra, 28 avril 2022, Marseille.

CONCERT/PROJECTION : MONK EST GRAND en partenariat avec le Marseille Jazz Festival des 5 Continents LEO MERIE QUARTET EN CONCERT. Fred Pasqua: batterie, Pierre Fenichel: contrebasse, Gérard Murphy: sax alto, Léo Merie: sax ténor MONK EST GRAND – REWIND AND PLAY « IT’S NOT NICE?» Film d’Alain Gomis France. 2022. 1h05 En 1969, Thelonious Monk enregistre une émission de télévision française, «Jazz Portrait». Les rushs nous montrent les plans non utilisés et ce qu’il y a avant le «action» et après le «coupez»… Un Thelonious Monk rare apparait, proche et en prise avec les stéréotypes auxquels il essaie de se soustraire. « Ce film devrait être montré le premier jour de classe dans toutes les écoles de journalisme, de cinéma et de musique, histoire de renvoyer tout le monde à l’école de la vie. » Libération. Né en 1972 à Paris, Alain Gomis a étudié l’histoire de l’art et le cinéma. Après avoir réalisé des vidéos et des courts métrages, son premier long métrage L’Afrance (2002) a remporté le Léopard d’argent à Locarno. Son dernier film Félicité a été présenté dans la section Compétition de la Berlinale 2017. Décédé il y a 40 ans, surnommé le «Grand prêtre» du Be-bop, Thelonious Monk a incontestablement marqué l’histoire du jazz. restauration avec La Buona Forchetta possible dès 19h. Résa [Labuonaforchetta@yahoo.fr](mailto:Labuonaforchetta@yahoo.fr) tarif unique : 12 € (concert + projection)

L’ Alhambra 2, rue du Cinéma, 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T23:00:00