MONJOUR Théâtre de la Ville – Abbesses, 15 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 au 19 février 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h

payant

Sur fond de cartoons, une facétieuse revue, forte d’une myriade de rebonds entre corps, danse et comédie.

Si Silvia Gribaudi cultive un humour des plus espiègles, c’est pour mieux détourner les normes et stéréotypes qui conditionnent notre perception du corps au quotidien. Dans chacun de ses spectacles si joyeusement iconoclastes, une forme d’échange se crée avec les spectateurs, sans jamais leur forcer la main. « C’est pour toi », annoncent constamment les « cinq magnifiques », inénarrables protagonistes de MONJOUR. Deux acrobates, deux danseurs et un comédien clown, tous virtuoses, suivent les instructions d’un faux directeur de cirque moderne lequel, assis parmi les spectateurs, ne cesse de défaire les images créées sur scène. L’éclatante autodérision gribaudienne trouve ici une réplique haute en couleurs dans les images pop, entre caricature et manga, de la dessinatrice-cartooniste Francesca Ghermandi qui signe la scénographie. Pour un rire intelligent et libérateur.

Date complète :

