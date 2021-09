Martigues Le Rallumeur d'étoiles Bouches-du-Rhône, Martigues MONITO Le Rallumeur d’étoiles Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Rallumeur d'étoiles, le vendredi 22 octobre

Concert de MONITO – Musiques du monde en solo Monito nous propose un mélange des genres, entre cris et chuchotements, entre rock enragé, ballade planante, influence latine et groove funky Une musique assez éclectique mais toujours sincère ,venez vous faire votre opinions et soyez ému, riez, dansez, bougez ! Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre ♫♫♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

2021-10-22

