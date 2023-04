34ème GASTRÔLERIES 4 bis Allée du Château, 18 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Contre la sinistrose et la malbouffe !

La fête du vin, du mangement et de l’humour

MANGER – GOÛTER – BOIRE – APPRENDRE – PARLER – RIRE – GAGNER

Au château des Evêques de 10h à 19h – les 18 et 19 novembre.

2023-11-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-19 19:00:00. .

4 bis Allée du Château Château des Evêques

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Against sinister and junk food!

The festival of wine, food and humor

EAT ? TASTE ? DRINK ? LEARN ? TALK ? LAUGH ? WIN

At the Château des Evêques from 10 am to 7 pm – November 18 and 19

Contra lo siniestro y la comida basura

El festival del vino, la comida y el humor

COMER ? GUSTAR ? BEBER ? APRENDER ? HABLAR ? REÍR GANA

En el Château des Evêques de 10 a 19 h – 18 y 19 de noviembre

Gegen Unheil und Junkfood!

Das Fest des Weins, des Managements und des Humors

ESSEN ? SCHMECKEN ? TRINKEN ? LERNEN ? SPRECHEN ? LACHEN ? GEWINNEN

Im Schloss der Bischöfe von 10 bis 19 Uhr – am 18. und 19. November

Mise à jour le 2023-03-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron