Halloween au centre aquatique L’Ozen Monistrol-sur-Loire, 31 octobre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Halloween au centre aquatique l’Ozen. Jeu de piste aquatique. Venez en famille affronter les sorcières de l’Ozen pour lever les sorts ! Bonbons à la clé. 8€ par personne, gratuit – de 3 ans, enfant de 3 à 4 ans tarif entrée piscine. Sans réservation..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween at the Ozen aquatic center. Aquatic treasure hunt. Bring the whole family to face the Ozen witches and lift their spells! Trick-or-treat. 8? per person, free for children under 3, children aged 3 to 4 at pool admission. No reservation required.

Halloween en el centro acuático de Ozen. Búsqueda del tesoro acuático. Ven en familia y enfréntate a las brujas de Ozen para levantar los hechizos Truco o trato. 8? por persona, gratis para menores de 3 años, niños de 3 a 4 años entrada a la piscina. No es necesario reservar.

Halloween im Wassersportzentrum l’Ozen. Schnitzeljagd im Wasser. Treten Sie mit Ihrer Familie gegen die Hexen von L’Ozen an, um die Zaubersprüche aufzuheben! Süßigkeiten am Ende. 8? pro Person, kostenlos für Kinder unter 3 Jahren, Kinder von 3 bis 4 Jahren zahlen den Eintrittspreis für das Schwimmbad. Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron