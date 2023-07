Journée stage VTT (9 à 11 ans) Monistrol-sur-Loire, 3 août 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Matin maniabilité et exercices techniques, après-midi randonnée pour appliquer les conseils vu le matin. Jeunes non licenciés en club. Prévoir pique-nique. Réservation en ligne www.vttenvelay.fr.

2023-08-03 10:00:00 fin : 2023-08-03 16:00:00. EUR.

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Supervised by Wilfrid Delolme, mountain bike instructor. Morning handling and technical exercises, afternoon ride to apply the advice given in the morning. Young people not members of a club. Please bring a picnic. Online booking www.vttenvelay.fr

Supervisado por Wilfrid Delolme, instructor de bicicleta de montaña. Por la mañana, ejercicios de manejo y técnicos; por la tarde, salida para aplicar los consejos de la mañana. Jóvenes que no pertenezcan a ningún club. Se ruega traer un picnic. Reserva en línea en www.vttenvelay.fr

Betreut von Wilfrid Delolme, einem Mountainbike-Lehrer. Morgens Manövrierfähigkeit und technische Übungen, nachmittags Wanderung, um die am Morgen gesehenen Tipps anzuwenden. Jugendliche ohne Vereinsmitgliedschaft. Picknick mitbringen. Online-Reservierung www.vttenvelay.fr

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron