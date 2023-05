Médiathèque Au Fil des Pages : Conte la légende d’Ulmar Médiathèque, 9 juillet 2023, Monistrol-sur-Loire.

En partenariat avec Konsl’diz venez découvrir le conte « la Légende d’Ulmar »

A partir de 4 ans – durée 50 min -A 17h.

2023-07-09 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-09 . .

Médiathèque Parvis Hyppolite Fraisse

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with Konsl’diz come and discover the tale « the Legend of Ulmar

From 4 years old – duration 50 min -A 17h

En colaboración con Konsl’diz, venga a descubrir el cuento « La leyenda de Ulmar

A partir de 4 años – duración 50 min – A las 17h

In Partnerschaft mit Konsl’diz entdecken Sie das Märchen « Die Legende von Ulmar »

Ab 4 Jahren – Dauer 50 Min -A 17h

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron