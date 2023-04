Concert : Variété pop rock avec le groupe « Les As’Orties » Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-06-10

Haute-Loire . Le groupe les As orties seront en concert à la capitelle le 10 Juin pour un concert de variété pop Rock. ils interprétons des morceaux de variété française, anglaise, talienne des années 70-80 à aujourd’hui https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Monistrol-sur-Loire

