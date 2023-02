Moniseur De Pourceaugnac A LA FOLIE THEATRE, 16 avril 2023, PARIS.

A LA FOLIE THEATRE présente ce spectacle Un étranger vient à Paris se marier mais la promise et ses amis utilisent des ruses hilarantes pour le faire fuir. Un spectacle vivace et actuel !Un père en quête de fortune souhaite marier sa fille, Julie, qui aime Eraste, à un certain Monsieur de Pourceaugnac. Comment les deux amants parviendront-ils à échapper à ce fâcheux destin ? C’est sans compter sur l’aide de deux intrigants prêts à user de la farce pour faire triompher l’amour. Dans un rythme enlevé, une troupe de six comédiens s’empare d’une des comédies les plus fantastiques de Molière. Un classique revisité en masque et clown dans l’esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne. Molière Anna Cottis, Molière

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT Paris

