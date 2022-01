Monique Thomas quartet & Uros Peric and the Pearlettes with Drew Davies quintet Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Monique Thomas quartet & Uros Peric and the Pearlettes with Drew Davies quintet Léognan, 11 juin 2022, Léognan. Monique Thomas quartet & Uros Peric and the Pearlettes with Drew Davies quintet Rue du 19 mars 1962 Espace Culturel G. Brassens Léognan

2022-06-11 21:00:00 – 2022-06-11 Rue du 19 mars 1962 Espace Culturel G. Brassens

Dans le cadre du 25ème Jazz And Blues Festival. Née à Philadelphie, Monique Thomas a été bercé par le Gospel. qui est devenu sa première école de chant. Après des études de Jazz elle est venue en France pour l'enseigner. Dès 2000, elle crée le CIAM gospel choir, son propre groupe de gospel, Voices of Praise. UROS PERIC originaire de Slovénie, poursuit avec force, talent et conviction l'œuvre de cet immense artiste que fut et demeure à jamais Ray Charles. Il rencontrera des anciens musiciens de Ray Charles : le trompettiste Marcus Bellegrave, il se produira avec l'ex-Raellete, Renee Collins Georges ou le trompettiste David Hoffman mais c'est surtout avec la fille de Ray Charles, Sheila Raye, qui collaborera avec lui. Il est le seul au monde à redonner vie à tout le répertoire de son « Maître » ; allant au plus profond de l'œuvre de Ray Charles, avec sincérité, respect et émotions.

Rue du 19 mars 1962 Espace Culturel G. Brassens Léognan

