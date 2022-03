Monique, Jean, Claudine et les autres Théâtre le Galpon Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

du mardi 10 mai au vendredi 10 juin à Théâtre le Galpon

Ribes fait mouche parce qu’il s’imprègne de son temps. Il ne cherche pas la postérité, mais l’intimité. Les situations dans lesquelles se débattent les protagonistes représentent un état d’incertitude dans les relations humaines, une émancipation des femmes, une affirmation de l’individu. Et ses thèmes ont une résonance toute actuelle, ce sont nos histoires d’aujourd’hui, l’affirmation de personnalité. Qui sommes-nous ? Comment sommes-nous perçus ? Le problème majeur étant de la nommer, cette personnalité , de la faire exister face aux autres. Tout le comique se trouve là.

Prix des places, sauf exceptions : 25F Tarif de soutien 22F Plein tarif 15F OCE, AVS, AI, 10F Professionnels des arts de la scène, Le mercredi (sauf exceptions) : entrée à prix libre

« Si vous voulez partager notre plaisir à jouer, l’envers du décor, l’incongru de quelques situations à la Ribes, et sortir de l’autoroute, n’hésitez pas, risquez-vous au Galpon ! » Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy Petit-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

