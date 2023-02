MONIQUE BRUN ET MICHELE BERNARD LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

MONIQUE BRUN ET MICHELE BERNARD LE BIJOU, 31 mars 2023, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-03-31 à 21:30. Tarif : 17.0 à 17.0 euros. D'un regard rieur nai?t la complicite?. Celle de ces deux-la? n'est pas nouvelle mais toutefois exceptionnelle. Ce "p'tit re?ve" est d'une incroyable douceur. C'est un petit cocon dans lequel on se glisse et ou? l'on e?coute se croiser et se re?pondre les chansons de Miche?le Bernard et les textes de Monique Brun. C'est un moment de poe?sie et de bonheur. Un moment ou? l'on se dit que la vie est belle. LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

Celle de ces deux-la? n’est pas nouvelle mais toutefois exceptionnelle.

Ce “p’tit re?ve” est d’une incroyable douceur. C’est un petit cocon dans lequel on se glisse et ou? l’on e?coute se croiser et se re?pondre les chansons de Miche?le Bernard et les textes de Monique Brun. C’est un moment de poe?sie et de bonheur. Un moment ou? l’on se dit que la vie est belle. .17.0 EUR17.0. Votre billet est ici

