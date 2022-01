MONIKA KABASELE invite HUGO CORBIN Le Baiser Salé, 5 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 05 février 2022

de 21h30 à 00h30

payant

Monika Kabasele voix/loops, Dexter Goldberg piano, Hugo Corbin guitare, Marc Buronfosse basse, Arnaud Dolmen batterie/percus Jeune chanteuse Gréco-Congolaise, Monika Kabasele présente un projet au son multiculturel. Le répertoire est un mélange entre la tradition grecque et la tradition congolaise qui fusionne avec le jazz. Le but est celui de développer une personnalité artistique qui se présente au futur et se met en dialogue avec les nouvelles technologies et le jazz, avec un esprit ouvert aux musiques métisses et aux nouvelles identités. Les chansons traditionnelles sont interprétées d’une façon contemporaine, combinée au son électrique de la guitare ou de la voix qui utilise des effets, avec le son acoustique des percussions. Le répertoire se complète avec des compositions originales de Monika et Hugo. Une soirée haute en couleurs !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

