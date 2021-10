Paris Le Baiser Salé île de France, Paris MONIKA KABASELE « GrecoFuturisme » Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

MONIKA KABASELE « GrecoFuturisme » Le Baiser Salé, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 21h30 à 23h55

payant

Jeune chanteuse Gréco-Congolaise, Monika Kabasele présente un projet au son multiculturel. Le répertoire, un mélange entre la tradition grecque et la tradition congolaise qui fusionne avec le jazz. Monika Kabasele voix/loops, Dexter Goldberg piano, Cyril Drapé basse/cbasse, Malte Arndal batterie Jeune chanteuse Gréco-Congolaise, Monika Kabasele présente un projet au son multiculturel. Le répertoire, un mélange entre la tradition grecque et la tradition congolaise qui fusionne avec le jazz. Inspiré par le terme « Afrofuturisme », le nom de ce projet décrit la recherche des connections entre les racines africaines et les racines grecques. Le but est celui de développer une personnalité artistique qui se présente au futur et se met en dialogue avec les nouvelles technologies et le jazz futuriste, avec un esprit ouvert aux musiques métisses et aux nouvelles identités. Accompagnée par le pianiste virtuose Dexter Goldberg et deux remarquables musiciens, Cyril Drapé à la contrebasse et Malte Arndal à la batterie. Une soirée haute en couleurs ! https://www.youtube.com/watch?v=Oep82d7NjpI Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact : https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersal https://twitter.com/lebaisersal0142333771 Concerts -> Jazz Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-10-30T21:30:00+02:00_2021-10-30T23:55:00+02:00

CC

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Baiser Salé Adresse 58 rue des Lombards Ville Paris lieuville Le Baiser Salé Paris