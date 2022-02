MONIKA KABASELE & DEXTER GOLDBERG Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 05 mars 2022

Cette jeune chanteuse de jazz installée sur Paris depuis septembre, vient de Grèce pour colorer son rêve musical de l’énergie Parisienne. Son chemin a croisé celui de Dexter Goldberg, pianiste virtuose très présent et innovant dans le milieu du Jazz en France et bien au-delà. De cette rencontre est née une performance musicale dans laquelle la spontanéité et la créativité qu’ils partagent, viennent nourrir le répertoire Jazz traditionnel qu’ils interprètent. En plus des standards, ils nous offrent des compositions personnelles aux accents jazz swing, bossa nova, folk. Le jeune et talentueux contrebassiste Cyril Drapé, car aussi des invités spéciaux, les rejoignent dans ce voyage! MONIKA KABASELE voix/loops

DEXTER GOLDBERG piano

CYRIL DRAPÉ cbasse

ABRAHAM MANSFAROLL percus
Le Baiser Salé
58 rue des Lombards
Paris 75001
Contact : + 33 1 42 33 37 71
contact@lebaisersale.com
https://www.lebaisersale.com/agenda

