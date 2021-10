Paris Elisa MONSCHAU île de France, Paris Monika & Hugo feat. Marc Buronfosse Elisa MONSCHAU Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Monika & Hugo feat. Marc Buronfosse Elisa MONSCHAU, 17 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 17 octobre 2021

de 13h30 à 15h30

gratuit

Jazz Vocal Monika Kabasele, la jeune chanteuse d’origine gréco-congolaise, collabore en duo avec le guitariste et compositeur Hugo Corbin. Les deux musiciens communiquent à travers le langage du jazz et de l’improvisation et créent ensemble un univers qui leur est propre, porté par la liberté d’expression. Au programme, standards de jazz, compositions originales et reprises de leurs morceaux préférés, en français, grec, anglais et portugais ! Pour cette soirée spéciale ils invitent avec eux le contrebassiste, compositeur et éducateur, Marc Buronfosse! DISTRIBUTION Monika Kabasele : Chant Hugo Corbin : Guitare Marc Buronfosse : Contrebasse Concerts -> Jazz Elisa MONSCHAU 32, rue Myrha Paris 75018

4 : Château Rouge (287m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (479m)

Contact :Le 360 Paris Music Factory 147536867 contact@le360paris.com https://le360paris.com/ https://www.facebook.com/360ParisMusicFactory/ https://twitter.com/s360Paris Concerts -> Jazz Gourmand

Date complète :

2021-10-17T13:30:00+02:00_2021-10-17T15:30:00+02:00

Le 360

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Elisa MONSCHAU Adresse 32, rue Myrha Ville Paris lieuville Elisa MONSCHAU Paris