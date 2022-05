Mongenan fête les Rendez-vous aux jardins Portets, 4 juin 2022, Portets.

Mongenan fête les Rendez-vous aux jardins Portets

2022-06-04 – 2022-06-05

Portets Gironde Portets

10 EUR Indigo, garance, camomille des teinturiers, rhue, cardon, consoude, népéta, rudbeckias, coreopsis, échinops, arbre de Judée, acacia dealbata, nicotiana silvestris, vendangeuses, campanules, pavots, gesses, toutes ces graines que les jardineries ne proposent plus depuis belle lurette et que quelques obtenteurs anglais négocient sur internet à prix d’or seront offertes à l’occasion des Rendez-vous aux Jardins le samedi 4 et dimanche 5 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au château de Mongenan à Portets dont le jardin botanique, classé Monument Historique, vient d’être restauré.

Le dimanche 5 juin, à 17 h, Florence Mothe expliquera, d’ailleurs, tout ce que l’on doit savoir sur les jardins à la française.

+33 5 56 67 18 11

Château de Mongenan

Portets

dernière mise à jour : 2022-05-18 par