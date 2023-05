Concert : The Rodgers Allée du Manoir Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Concert : The Rodgers Allée du Manoir, 28 juillet 2023, Monflanquin. Concert funk, soul, pop….

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Allée du Manoir La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert funk, soul, pop… Concierto de funk, soul, pop… Funk-, Soul-, Popkonzert… Mise à jour le 2023-05-09 par OT Coeur de Bastides

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Allée du Manoir Adresse Allée du Manoir La Dame du Lac Ville Monflanquin Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Allée du Manoir Monflanquin

Monflanquin Allée du Manoir Monflanquin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monflanquin/

Concert : The Rodgers Allée du Manoir 2023-07-28 was last modified: by Concert : The Rodgers Allée du Manoir Allée du Manoir 28 juillet 2023 Allée du Manoir Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne