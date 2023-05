Les Soirées baroques : conférence sur le thème de l’Amérique latine baroque Rue des Arcades Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Les Soirées baroques : conférence sur le thème de l’Amérique latine baroque Rue des Arcades, 19 juillet 2023, Monflanquin. Conférence animée par Bernard Janssens : Trésors de la musique baroque sud-américaine.

2023-07-19

Rue des Arcades Salle des Consuls

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Conference animated by Bernard Janssens: Treasures of South American Baroque Music Conferencia de Bernard Janssens: Tesoros de la música barroca sudamericana Von Bernard Janssens moderierte Konferenz : Schätze der südamerikanischen Barockmusik Mise à jour le 2023-05-09 par OT Coeur de Bastides

