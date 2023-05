Les Soirées baroques : Film sur la tournée de l’Orchestre des Passions Rue des Arcades, 18 juillet 2023, Monflanquin.

Projection du documentaire sur les Missions jésuites en Amérique du Sud : Mémoires baroques, une traversée des passions

Durée : 50 min.

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . .

Rue des Arcades Salle des Consuls

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the documentary on the Jesuit Missions in South America: Baroque Memories, a Crossing of Passions

Duration: 50 min

Proyección del documental sobre las Misiones Jesuíticas en Sudamérica: Memorias barrocas, cruce de pasiones

Duración: 50 min

Vorführung des Dokumentarfilms über die Jesuitenmissionen in Südamerika: Mémoires baroques, une traversée des passions (Barocke Erinnerungen, eine Reise durch die Leidenschaften)

Dauer: 50 min

