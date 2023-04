Concert Maziar et Maurice Chemin du manoir, 14 juillet 2023, Monflanquin.

Deux concerts pour animer la soirée à la Dame du Lac.

Maziar : reprises de morceaux internationaux passant du Rock au Blues, la Soul et la Pop accompagné par sa voix et sa Guitare.

Et Maurice : musicien et chanteur. Reprises et compos pop folk électro-acoustique.

La soirée se terminera avec le duo..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Chemin du manoir Hôtel-Restaurant La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Two concerts to animate the evening at the Dame du Lac.

Maziar : covers of international songs from Rock to Blues, Soul and Pop accompanied by his voice and his Guitar.

And Maurice : musician and singer. Electro-acoustic folk pop covers and compositions.

The evening will end with the duo.

Dos conciertos para amenizar la velada en la Dame du Lac.

Maziar : versiones de canciones internacionales de Rock a Blues, Soul y Pop acompañadas de su voz y su Guitarra.

Y Maurice : músico y cantante. Versiones y composiciones de folk pop electroacústico.

La velada terminará con el dúo.

Zwei Konzerte, um den Abend in der Dame du Lac zu beleben.

Maziar: Coverversionen internationaler Songs von Rock über Blues, Soul und Pop, begleitet von seiner Stimme und seiner Gitarre.

Et Maurice: Musiker und Sänger. Coverversionen und elektroakustische Pop-Folk-Kompositionen.

Der Abend endet mit dem Duo.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Coeur de Bastides