Couleurs & Ficelles MJC, 11 juillet 2023, Monflanquin.

Atelier dédié à l’expression créative : de la peinture, du textile et des fils, de l’argile, des bidules…à vous de jouer, d’expérimenter, d’inventer ! Anne vous accompagne adultes et enfants..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-12 17:00:00. EUR.

MJC Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Workshop dedicated to creative expression: paint, textiles and threads, clay, gizmos…it’s up to you to play, to experiment, to invent! Anne will accompany you adults and children.

Taller dedicado a la expresión creativa: pintura, tejidos e hilos, arcilla, artilugios… ¡te toca jugar, experimentar, inventar! Anne te acompañará adultos y niños.

Ein Atelier, das dem kreativen Ausdruck gewidmet ist: Farbe, Textilien und Garne, Ton, Dinger… Sie können spielen, experimentieren und erfinden! Anne begleitet Sie Erwachsene und Kinder.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Coeur de Bastides