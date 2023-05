Visite guidée du Musée des Bastides Musée des Bastides, 11 juillet 2023, Monflanquin.

Venez découvrir ou redécouvrir le phénomène des bastides dans un musée dédié où vous plongerez dans l’ère médiévale ! Adeline, guide conférencière, vous accompagnera pour une visite guidée d’environ 1h, les mardis entre le 11 juillet et le 22 août.

Réservation obligatoire, départ dès 5 personnes..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 16:30:00. EUR.

Musée des Bastides Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover or rediscover the bastide phenomenon in a dedicated museum where you will plunge into the medieval era! Adeline, guide, will accompany you for a guided tour of about 1 hour, on Tuesdays between July 11 and August 22.

Reservation required, departure from 5 people.

Venga a descubrir o redescubrir el fenómeno de las bastidas en un museo dedicado en el que se sumergirá en la época medieval Adeline, una guía, le acompañará en una visita guiada de aproximadamente 1 hora, los martes entre el 11 de julio y el 22 de agosto.

Reserva obligatoria, salida a partir de 5 personas.

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Phänomen der Bastiden in einem eigenen Museum, in dem Sie in die Zeit des Mittelalters eintauchen! Adeline, Fremdenführerin, begleitet Sie dienstags zwischen dem 11. Juli und dem 22. August auf einer ca. 1-stündigen Führung.

Reservierung erforderlich, Start ab 5 Personen.

