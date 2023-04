Summer Zumba Party Place des Arcades, 9 juillet 2023, Monflanquin.

Profitez d’une séance de Zumba gratuite en pleine air. De quoi se défouler dans une ambiance survoltée!.

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 12:00:00. EUR.

Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a free Zumba session in the open air. A great way to let off steam in an overexcited atmosphere!

Disfrute de una sesión gratuita de Zumba al aire libre. ¡Una forma estupenda de desahogarse en un ambiente emocionante!

Genießen Sie ein kostenloses Zumba-Training unter freiem Himmel. Hier können Sie sich in einer aufregenden Atmosphäre austoben!

