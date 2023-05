Concert Loula B Duo à La Dame du Lac Allée du Manoir, 30 juin 2023, Monflanquin.

C’est l’histoire d’une Basse Electrique amoureuse d’une Voix ! Le Duo propose un répertoire associant des covers internationales à leurs chansons originales en français.

Réservation conseillée pour la restauration..

Allée du Manoir La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



It’s the story of an electric bass in love with a voice! The Duo proposes a repertoire associating international covers to their original songs in French.

Reservation recommended for the restoration.

¡Es la historia de un bajo eléctrico enamorado de una voz! El dúo ofrece un repertorio que combina versiones internacionales con sus canciones originales en francés.

Se recomienda reservar para el catering.

Es ist die Geschichte eines elektrischen Basses, der in eine Stimme verliebt ist! Das Duo bietet ein Repertoire, das internationale Coversongs mit ihren originalen französischen Liedern verbindet.

Für das Essen wird eine Reservierung empfohlen.

