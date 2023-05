Fête de la musique à La Dame du Lac Allée du Manoir, 21 juin 2023, Monflanquin.

Pour cette soirée de fête de la musique 2 groupes seront présents pour vous animer la soirée : Low Imput (Duo Guitare contrebasse) avec des reprises Pop des années 60/70 80) et Thomas Sarrodie & Bi-Polar (Trio Guitare contrebasse batterie blues rock psyché) qui vous proposeront compos et repris.

Allée du Manoir La Dame du Lac

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For this evening of music festival 2 groups will be present to animate you the evening: Low Imput (Duo Guitar double bass) with covers Pop of the years 60/70 80) and Thomas Sarrodie & Bi-Polar (Trio Guitar double bass drums blues rock psyche) which will propose to you compositions and covers

Para esta tarde de festival de música 2 grupos estarán presentes para animarles la tarde: Low Imput (Dúo Guitarra contrabajo) con versiones Pop de los años 60/70 80) y Thomas Sarrodie & Bi-Polar (Trío Guitarra contrabajo batería blues rock psyche) que les propondrán composiciones y versiones

An diesem Abend des Musikfestes werden 2 Gruppen anwesend sein, um Sie zu unterhalten: Low Imput (Duo Gitarre und Kontrabass) mit Pop-Covers der 60/70er und 80er Jahre) und Thomas Sarrodie & Bi-Polar (Trio Gitarre und Kontrabass, Schlagzeug, Blues Rock, Psyche), die Ihnen Kompositionen und Covers anbieten werden

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides