Gala de Gym Forme Loisir Gymnase de Coulon, 17 juin 2023, Monflanquin.

Démonstration aux agrès (poutre, barres, saut, sol) et aux engins (ruban, cerceau, corde, ballon, massues) de tous nos gymnastes des plus petits aux plus grands..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:30:00. .

Gymnase de Coulon Lieu-dit Coulon

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Demonstration on apparatus (beam, bars, vault, floor) and implements (ribbon, hoop, rope, ball, clubs) of all our gymnasts from the youngest to the oldest.

Demostraciones en los aparatos (viga, barras, bóveda, suelo) y en los implementos (cinta, aro, cuerda, pelota, mazas) a cargo de todos nuestros gimnastas, desde los más pequeños hasta los más mayores.

Vorführungen an den Geräten (Balken, Barren, Sprung, Boden) und Geräten (Band, Reifen, Seil, Ball, Keulen) aller unserer Turnerinnen und Turner, von den Kleinsten bis zu den Größten.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides