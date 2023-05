Concerts Au Village – Deli Teli & Guts Chapiteau de la piscine Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Concerts Au Village – Deli Teli & Guts Chapiteau de la piscine, 3 juin 2023, Monflanquin. Au programme : Deli Teli (musique grecque) + Guts dj’set (hip-hop, funk, world)

Restauration et buvette sur place..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Chapiteau de la piscine

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Program : Deli Teli (Greek music) + Guts dj’set (hip-hop, funk, world)

Catering and refreshments on site. Programa: Deli Teli (música griega) + Guts dj’set (hip-hop, funk, world)

Catering y refrescos in situ. Auf dem Programm: Deli Teli (griechische Musik) + Guts dj’set (Hip-Hop, Funk, World)

Essen und Trinken vor Ort. Mise à jour le 2023-05-14 par OT Coeur de Bastides

