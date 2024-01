Couleurs & Ficelles Place des Arcades Monflanquin, mercredi 21 février 2024.

Couleurs & Ficelles Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

Atelier dédié à l’expression créative de la peinture, du textile et des fils, de l’argile, des bidules…à vous de jouer, d’expérimenter, d’inventer !

Anne vous accompagne adultes et enfants dans le respect du rythme de chacun.

Place des Arcades MJC

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mjcmonflanquin@gmail.com



L’événement Couleurs & Ficelles Monflanquin a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Coeur de Bastides