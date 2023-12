Rencontre amicale Belote MONFAUCON Monfaucon, 17 décembre 2023 14:00, Monfaucon.

Monfaucon,Hautes-Pyrénées

Rencontre amicale de joueurs de belote à la salle des fêtes.

Venez passer un bon moment !

Sur inscription.

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

MONFAUCON Salle des fêtes

Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



A friendly gathering of belote players in the village hall.

Come and have a good time!

Please register

Una reunión amistosa de jugadores de belote en el salón del pueblo.

¡Ven a pasarlo bien!

Inscripción obligatoria

Freundliches Treffen von Belote-Spielern im Festsaal.

Kommen Sie vorbei und verbringen Sie eine schöne Zeit!

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65