Spectacle Cabaret et repas MONFAUCON Monfaucon, 18 novembre 2023, Monfaucon.

Monfaucon,Hautes-Pyrénées

Chanteurs, chanteuses, danseurs et danseuses vous entraîneront dans l’univers féerique du Cabaret !

Sur scène vous retrouverez la troupe Seventh Sky, installée à Séméac, et son univers magique du music-hall. Dans la salle un repas qui ravira vos papilles..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

MONFAUCON Salled des fêtes

Monfaucon 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Singers and dancers will take you into the magical world of Cabaret!

On stage, you’ll find the Seventh Sky troupe, based in Séméac, and their magical world of music-hall. In the dining room, a meal that will delight your taste buds.

Cantantes y bailarines le transportarán al mágico mundo del Cabaret

En el escenario, la compañía Seventh Sky, con base en Séméac, y su mágico mundo de music-hall. En el comedor, una comida que deleitará su paladar.

Sänger, Sängerinnen, Tänzer und Tänzerinnen werden Sie in die märchenhafte Welt des Cabarets entführen!

Auf der Bühne werden Sie die in Séméac ansässige Truppe Seventh Sky und ihre magische Welt der Music Hall wiederfinden. Im Saal wird ein Essen serviert, das Ihren Gaumen verwöhnen wird.

