FESTIVAL ECOUTER POUR L’INSTANT église de MONFAUCON, 7 octobre 2022 20:00, MONFAUCON. Vendredi 7 octobre, 20h00 Sur place Entrée 10€ plein tarif 8€ réduit aux demandeurs d’emploi, étudiants GRATUIT – 12 ans

Deux très beaux concerts DUO Alexandre CHANOINE lithophone et Kevin Orliange électronique SOLO

Marie TAKAHASHI violon église de MONFAUCON le Bourg 24130 MONFAUCON Dordogne vendredi 7 octobre – 20h00 à 20h30

