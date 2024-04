MONEY TIME SCHOOL BATTLE Brassens Camus Lormont, jeudi 11 avril 2024.

MONEY TIME SCHOOL BATTLE Battle de hip-hop des accueils périscolaires de la Ville de Lormont Jeudi 11 avril, 18h00 Brassens Camus Gratuit,

Début : 2024-04-11T18:00:00+02:00 – 2024-04-11T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T18:00:00+02:00 – 2024-04-11T19:30:00+02:00

Après plusieurs semaines d’initiation dans les écoles élémentaires Condorcet, Paul Fort, Albert Camus et Jean Rostand, les enfants participeront au battle pour défendre la team de leurs accueils périscolaires.

Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 30 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacles@lormont.fr »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « FESTIVAL CULTURES URBAINES 10 AU 21 AV R iL T LORMON Maison des u00e9critures et des paysages », « type »: « rich », « title »: « Festival des Cultures Urbaines 2024 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/240328170338-001f1865ed7e852acf8a60e1fe2bbff0/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/003437377d46cdbc48ca8 », « thumbnail_height »: 1600, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 750, « html »: «

Festival cultures urbaines Danse