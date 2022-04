Money time ? Cobalt, 28 avril 2022, Poitiers.

Money time ?

Cobalt, le jeudi 28 avril à 14:00

Quels financements pour mon nouveau projet pro ? Vers qui puis-je me tourner pour m’aider dans mon projet ? Comment construire mon business plan ? Comment financer mes équipements ? Louer ou acheter un véhicule pro ? Money time ! ? ————— 2 conseillers professionnels de la Société Générale sont à votre écoute toute l’après-midi à Cobalt ! Venez rencontrer des banquiers dans un cadre informel et détendu, et posez toutes vos questions, des plus simples aux plus complexes ! Cette permanence est ouverte à tous et sans rendez-vous ! Clients de la Société Générale ou pas, vous êtes les bienvenus ! Retrouvez la chaque dernier jeudi du mois à partir du 28 avril ! ? Jeudi 28 avril dès 14h ?‍♂️ Intervenants : Adil El Bouraki et Appoline Navarro ? À Cobalt, 5 Rue Victor Hugo Poitiers ➡️ Organisé par : Cobalt et la Société Générale

Cobalt 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T17:00:00